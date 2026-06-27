ЦСКА и «Динамо» объявили об отмене матчей с «Ботафого» — бразильский клуб отказался приезжать в Москву

ЦСКА и «Динамо» объявили об отмене матчей с бразильским «Ботафого», которые должны были пройти в рамках «Братского кубка».

Клубы одновременно опубликовали заявления о том, что игры не состоятся.

«Накануне «Ботафого» уведомил нас, что бразильский клуб в одностороннем порядке отказывается от поездки в Москву и участия в «Братском кубке», несмотря на оформленные договоренности и сделанные ранее официальные анонсы.

Свое решение «Ботафого» объяснил сразу несколькими причинами: среди них — неожиданное расхождение во мнениях внутри руководства клуба по поводу целесообразности участия в турнире, неподходящая дата ближайшего официального матча внутреннего чемпионата согласно опубликованному календарю, а также разного рода домыслы, ставшие традиционными в последние годы и выходящие за рамки спорта.

Однако мы убеждены, что как в рамках контракта, так и исходя из здравой логики и этической составляющей выполнения договоренностей, ни одна из озвученных причин не может и не должна на сегодняшний день становиться фактором для принятого решения, несоответствующего статусу прославленного бразильского клуба. Также важно отметить, что в заключенном контракте прописана неустойка за невыполнение обязательств, поэтому мы предпримем соответствующие шаги для защиты интересов наших клубов и болельщиков», — говорится в заявлении, опубликованном ЦСКА.

Также армейцы и «Динамо» заявили, что вернут деньги болельщикам, которые купили билеты на игры.

ЦСКА должен был сыграть против «Ботафого» 4 июля, «Динамо» — 10 июля. Бразильский клуб собирался провести летний сбор в Москве.