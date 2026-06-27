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ЦСКА и «Динамо» объявили об отмене матчей с «Ботафого» — бразильский клуб отказался приезжать в Москву

Фото Getty Images

ЦСКА и «Динамо» объявили об отмене матчей с бразильским «Ботафого», которые должны были пройти в рамках «Братского кубка».

Клубы одновременно опубликовали заявления о том, что игры не состоятся.

«Накануне «Ботафого» уведомил нас, что бразильский клуб в одностороннем порядке отказывается от поездки в Москву и участия в «Братском кубке», несмотря на оформленные договоренности и сделанные ранее официальные анонсы.

Свое решение «Ботафого» объяснил сразу несколькими причинами: среди них — неожиданное расхождение во мнениях внутри руководства клуба по поводу целесообразности участия в турнире, неподходящая дата ближайшего официального матча внутреннего чемпионата согласно опубликованному календарю, а также разного рода домыслы, ставшие традиционными в последние годы и выходящие за рамки спорта.

Однако мы убеждены, что как в рамках контракта, так и исходя из здравой логики и этической составляющей выполнения договоренностей, ни одна из озвученных причин не может и не должна на сегодняшний день становиться фактором для принятого решения, несоответствующего статусу прославленного бразильского клуба. Также важно отметить, что в заключенном контракте прописана неустойка за невыполнение обязательств, поэтому мы предпримем соответствующие шаги для защиты интересов наших клубов и болельщиков», — говорится в заявлении, опубликованном ЦСКА.

Также армейцы и «Динамо» заявили, что вернут деньги болельщикам, которые купили билеты на игры.

ЦСКА должен был сыграть против «Ботафого» 4 июля, «Динамо» — 10 июля. Бразильский клуб собирался провести летний сбор в Москве.

Футболисты &laquo;Ботафого&raquo;.Бразильцы проведут сбор в России. «Ботафого» планирует сыграть с московскими клубами

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
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Зенит

 6
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П
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Юрий Горшков

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 3
И К Ж
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Ахмат

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