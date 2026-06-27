Доходы РФС в 2025 году составили свыше 15 миллиардов рублей

В 2025 году доходы РФС составили 15,8 миллиарда рублей. Расходы составили 14,6 миллиарда рублей. Доходная часть увеличилась на 2,6 миллиарда рублей, что составляет 20 процентов. Об этом стало известно на ежегодной конференции РФС.

«Величина валюта баланса возросла, достигла суммы свыше 12 миллиардов рублей. Отмечается положительная динамика. В 2025 году возросла выручка и чистая прибыль в 1,5 раза в сравнении с 2024-м. Получен профицит бюджета, доходная и расходная часть выполнены в полном объеме. Эти результаты стали возможны благодаря активной работе руководства со спонсорами», — сказал глава контрольно-ревизионной комиссии РФС Иван Перонко.

«В 2025 году РФС не привлекал займов для своей деятельности. РФС сохраняет стабильное финансовое состояние. В 2025 году РФС провел осуществление программы FIFA Legacy — общий расход превысил 1 миллиард рублей. От ФИФА также были получены три транша в размере 1,9 миллиарда рублей, которые позволят проводить программу и далее», — добавил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.