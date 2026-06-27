Источник: «Аль-Ахли» согласовал трансфер Сперцяна за 20 миллионов евро

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян в ближайшее время перейдет в «Аль-Ахли», утверждает журналист Иван Карпов.

По данным источника, сумма трансфера составит 20 миллионов евро, 26-летний футболист подпишет контракт с клубом из Саудовской Аравии по схеме «3+1» и будет получать 6 миллионов евро в год с возможными бонусами. Ожидается, что игрок пройдет медосмотр в Дубае на следующей неделе.

Сперцян — воспитанник «Краснодара». В сезоне-2025/26 хавбек забил 14 голов и сделал 18 результативных передач в 42 матчах за «быков» во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 25 миллионов евро.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Сперцяном также интересуется итальянский «Комо».