Источник: «Аль-Ахли» согласовал трансфер Сперцяна за 20 миллионов евро
«Аль-Ахли» согласовал трансфер Сперцяна за 20 миллионов евро
Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян в ближайшее время перейдет в «Аль-Ахли», утверждает журналист Иван Карпов.
По данным источника, сумма трансфера составит 20 миллионов евро, 26-летний футболист подпишет контракт с клубом из Саудовской Аравии по схеме «3+1» и будет получать 6 миллионов евро в год с возможными бонусами. Ожидается, что игрок пройдет медосмотр в Дубае на следующей неделе.
Сперцян — воспитанник «Краснодара». В сезоне-2025/26 хавбек забил 14 голов и сделал 18 результативных передач в 42 матчах за «быков» во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 25 миллионов евро.
Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Сперцяном также интересуется итальянский «Комо».
Источник: Telegram-канал Ивана Карпова
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