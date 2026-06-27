«Торпедо» победило московское «Динамо» в первом матче под руководством Шварца

«Торпедо» обыграло московское «Динамо» (2:0) в товарищеском матче.

Встреча состоялась 27 июня в закрытом режиме. Это первая игра бело-голубых после возвращения немецкого специалиста Сандро Шварца на пост главного тренера.

На 31-й минуте гол забил Александр Юшин, а на 44-й — Алексей Каштанов.

В сезоне-2025/26 «Динамо» набрало 45 очков и заняло седьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Торпедо» завершило сезон с 46 баллами и финишировало на девятой позиции в турнирной таблице Первой лиги.