В Госдуме РФ отреагировали на отказ «Ботафого» приехать на турнир в Россию: «Кто-то запугал»
Заместитель председателя комитета Госдумы по спорту и председатель Федерации лыжного спорта и сноуборда России (ФЛССР) Дмитрий Свищев в комментарии для «СЭ» отреагировал на отказ бразильского «Ботафого» участвовать в турнире «Братский кубок» совместно с «Динамо» и ЦСКА.
«На фоне допуска нашей молодежной команды на чемпионат мира U-15, взрослая команда почему-то решила отказаться от участия в турнире с российскими клубами. Может, кто-то запугал. Хотя уже были договоренности. Вероятно, не было подтверждения от ФИФА. Поэтому клуб захотел избежать возможных последующих санкций. Это, конечно, отвратительно, когда договариваешься, и все в последний момент слетает», — сказал Свищев «СЭ».
ЦСКА должен был сыграть против «Ботафого» 4 июля, «Динамо» — 10 июля. Бразильский клуб собирался провести летний сбор в Москве.
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