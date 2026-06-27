В Госдуме РФ отреагировали на отказ «Ботафого» приехать на турнир в Россию: «Кто-то запугал»

Заместитель председателя комитета Госдумы по спорту и председатель Федерации лыжного спорта и сноуборда России (ФЛССР) Дмитрий Свищев в комментарии для «СЭ» отреагировал на отказ бразильского «Ботафого» участвовать в турнире «Братский кубок» совместно с «Динамо» и ЦСКА.

«На фоне допуска нашей молодежной команды на чемпионат мира U-15, взрослая команда почему-то решила отказаться от участия в турнире с российскими клубами. Может, кто-то запугал. Хотя уже были договоренности. Вероятно, не было подтверждения от ФИФА. Поэтому клуб захотел избежать возможных последующих санкций. Это, конечно, отвратительно, когда договариваешься, и все в последний момент слетает», — сказал Свищев «СЭ».

ЦСКА должен был сыграть против «Ботафого» 4 июля, «Динамо» — 10 июля. Бразильский клуб собирался провести летний сбор в Москве.