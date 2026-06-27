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Геркус назвал почетным свое попадание в базу «Миротворца»: «Это заслуга перед Родиной»

Бывший президент «Локомотива» и «Торпедо» Илья Геркус в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о внесении в базу «Миротворца».

«Это заслуга перед Родиной. Спасибо, порадовали! Добавить нечего. Хотелось бы помочь как-то еще, но пока так. Отношусь к этому, как к почету», — сказал Геркус «СЭ».

Геркус занимал пост президента «Локомотива» с 2016 по 2018 год, а затем стал генеральным директором клуба. Под его руководством железнодорожники завоевали чемпионство и Кубок России.

В июле 2022-го Геркус стал директором по стратегическому развитию «Торпедо», а с августа того же года по март 2023-го занимал должность президента клуба.

В России «Миротворец» признан экстремистским и заблокирован.

Давид Петросян

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ФК Локомотив (Москва)
ФК Торпедо (Москва)
Илья Геркус
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