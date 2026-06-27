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«Ростов» продлил контракт с Мироновым до 2030 года

Сергей Ярошенко

«Ростов» объявил о продлении контракта с полузащитником Алексем Мироновым.

Новое соглашение между клубом и 26-летним хавбеком рассчитано до конца июня 2030 года.

Миронов выступает за желто-синих с 2022 года. За это время на его счету 86 матчей во всех турнирах, в которых он забил 5 голов и отдал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1,8 миллиона евро.

По итогам сезона-2025/26 «Ростов» с 33 очками занял 10-е место в турнирной таблице РПЛ.

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Алексей Миронов
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
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 6
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Динамо Мх

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Педро
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 4
Маркиньос
Маркиньос

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Крылья Советов

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Георгий Мелкадзе
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Ахмат

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Рубин

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