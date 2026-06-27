«Ростов» продлил контракт с Мироновым до 2030 года

«Ростов» объявил о продлении контракта с полузащитником Алексем Мироновым.

Новое соглашение между клубом и 26-летним хавбеком рассчитано до конца июня 2030 года.

Миронов выступает за желто-синих с 2022 года. За это время на его счету 86 матчей во всех турнирах, в которых он забил 5 голов и отдал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1,8 миллиона евро.

По итогам сезона-2025/26 «Ростов» с 33 очками занял 10-е место в турнирной таблице РПЛ.