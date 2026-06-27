«Балтика» объявила состав на предсезонные сборы в Турции

«Балтика» опубликовала список футболистов, которые примут участие в предсезонном сборе в Турции.

Вратари: Бориско, Кукушкин, Любаков, Цицилин.

Защитники: Варатынов, Гассама, Андерсон, Бевеев, Чивич, Ковалев, Рядно, Муфи, Шнапцев, Боков, Исмаилов.

Полузащитники: Илья Петров, Максим Петров, Мендель, Титков, Беликов, Мурид, Ковач, Манелов, Шильцов, Поспелов.

Нападающие: Халь, Йенне, Оффор, Никитин.

Первый сбор «Балтика» провела с 15 по 23 июня в Светлогорске. 27 июня калининградская команда вылетела в Турцию. Второй сбор, который завершится 11 июля, она проведет в провинции Ыспарта.