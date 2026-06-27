Зырянов — о трансфере Фелипе Аугусто в «Зенит»: «Возможно»

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов прокомментировал для «СЭ» информацию о возможном переходе в клуб нападающего «Трабзонспора» Фелипе Аугусто.

— Говорят, якобы Фелипе Аугусто на 90 процентов игрок «Зенита».

— Возможно.

По данным «СЭ», сумма трансфера 22-летнего бразильца составит 15 миллионов евро единовременно + возможно еще 5 миллионов в качестве бонусов за достижения.

В сезоне-2025/26 на счету футболиста 40 матчей во всех турнирах, в которых он забил 15 голов.