Солтмурад Бакаев: «Верю, что «Рубин» может стать чемпионом. Иначе зачем мы тут все?»

Полузащитник «Рубина» Солтмурад Бакаев прокомментировал поражение от «Спартака» (1:4) в матче 3-го тура РПЛ.

— Недоволен своим игровым временем, но я работаю, не опускаю голову, дождусь рано или поздно, — сказал Бакаев. - Особый настрой на «Спартак»? К каждой команде готовимся по максимуму, будь то «Спартак» или «Зенит». Сказал ли что-то Рашид Маматкулович в раздевалке? Сказал, но это останется между нами. Но все культурно, не резко. Но вообще-то это самый эмоциональный тренер в моей карьере.

Что произошло с командой после перерыва? Вроде неплохо начали, потом был отрезок в 15 минут, во время которого мы допустили ошибки. Это полностью вина всей команды. Штрафной на Литвинове? Далеко был, тяжело комментировать. Верю, что «Рубин» может стать чемпионом. Иначе зачем мы тут все?

— За кого будете болеть в чемпионской гонке: за «Спартак» или «Зенит»?

— За «Рубин».

«Рубин» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России с 2 очками в 3 матчах. В следующем туре казанцы встретятся на выезде с «Ростовом».