Прогнозы на матч РПЛ: «Сочи» не выиграет у «Зенита»

Свои прогнозы на игру Тинькофф чемпионата России, которая пройдет в воскресенье, 11 апреля, дали экс-футболист сборной России и ЦСКА Дмитрий Кузнецов и голкипер хоккейного «Динамо» Иван Бочаров.

«Сочи» — «Зенит»

Кузнецов — 2:2. Команды решают свои задачи. Не знаю, как все получится. Поставлю на результативную ничью.

Бочаров — 1:2. Сочинцы могут навязать борьбу, но «Зениту» сейчас очки лучше не терять, чтобы не сокращать отрыв в чемпионской гонке.

Матч «Сочи» — «Зенит» состоится 11 апреля, начало встречи — в 16.30 (мск).

(Сергей Нуждин)