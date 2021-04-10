Прогнозы на матч РПЛ: «Сочи» не выиграет у «Зенита»
Свои прогнозы на игру Тинькофф чемпионата России, которая пройдет в воскресенье, 11 апреля, дали экс-футболист сборной России и ЦСКА Дмитрий Кузнецов и голкипер хоккейного «Динамо» Иван Бочаров.
«Сочи» — «Зенит»
Кузнецов — 2:2. Команды решают свои задачи. Не знаю, как все получится. Поставлю на результативную ничью.
Бочаров — 1:2. Сочинцы могут навязать борьбу, но «Зениту» сейчас очки лучше не терять, чтобы не сокращать отрыв в чемпионской гонке.
Матч «Сочи» — «Зенит» состоится 11 апреля, начало встречи — в 16.30 (мск).
(Сергей Нуждин)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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