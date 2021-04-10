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Прогнозы на матч РПЛ: «Сочи» не выиграет у «Зенита»

14:25
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Свои прогнозы на игру Тинькофф чемпионата России, которая пройдет в воскресенье, 11 апреля, дали экс-футболист сборной России и ЦСКА Дмитрий Кузнецов и голкипер хоккейного «Динамо» Иван Бочаров.

«Сочи» — «Зенит»

Кузнецов — 2:2. Команды решают свои задачи. Не знаю, как все получится. Поставлю на результативную ничью.

Бочаров — 1:2. Сочинцы могут навязать борьбу, но «Зениту» сейчас очки лучше не терять, чтобы не сокращать отрыв в чемпионской гонке.

Матч «Сочи» — «Зенит» состоится 11 апреля, начало встречи — в 16.30 (мск).

(Сергей Нуждин)

Сочи — Зенит

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