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«Зенит», «Локомотив» и «Спартак» потратили на зарплаты больше всех в РПЛ

14:20
«Зенит», «Локомотив» и «Спартак» потратили на зарплаты больше всех в РПЛ. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II «Зенит», «Локомотив» и «Спартак» потратили на зарплаты больше всех в РПЛ. Фото bookmaker-ratings.ru
«Зенит», «Локомотив» и «Спартак» потратили на зарплаты больше всех в РПЛ. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Стали известны данные о расходах клубов РПЛ на оплату труда, информирует «РБ Бизнес» со ссылкой на данные ФНС. Так, «Зенит» потратил на зарплаты 9,3 миллиарда рублей, «Локомотив» почти вдвое меньше — 5,4 миллиарда. При этом у петербуржцев расходы выросли на 3,9 процента, а у «железнодорожников» снизились на 11,6 процента.

?На третьем месте по этому показателю идет «Спартак» — 4,8 миллиарда. Далее располагаются «Краснодар» (3,8 миллиарда) и «Динамо» (3,4 миллиарда).

Самый высокий рост расходов на оплату труда зафиксирован у «Сочи»: по итогам 2020 года они составили 1,6 миллиарда рублей, увеличившись на 155,8 процента. Наибольшее сокращение расходов по данной статье у тульского «Арсенала» — на 45,6 процента до 1 миллиарда рублей.

Всего клубы РПЛ потратили на зарплаты работников в 2020 году 36,7 миллиарда рублей — на 3,6 процента больше, чем годом ранее.

«Зенит», «Локомотив» и «Спартак» потратили на зарплаты больше всех в РПЛ. Фото bookmaker-ratings.ru
«Зенит», «Локомотив» и «Спартак» потратили на зарплаты больше всех в РПЛ. Фото bookmaker-ratings.ru

Дополнительная информация:

https://bookmaker-ratings.ru/news/sovokupny-j-uby-tok-klubov-rpl-uvelichilsya-na-16-v-2020-godu-do-4-9-mlrd-rublej/

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