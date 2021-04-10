«Зенит», «Локомотив» и «Спартак» потратили на зарплаты больше всех в РПЛ

Стали известны данные о расходах клубов РПЛ на оплату труда, информирует «РБ Бизнес» со ссылкой на данные ФНС. Так, «Зенит» потратил на зарплаты 9,3 миллиарда рублей, «Локомотив» почти вдвое меньше — 5,4 миллиарда. При этом у петербуржцев расходы выросли на 3,9 процента, а у «железнодорожников» снизились на 11,6 процента.

?На третьем месте по этому показателю идет «Спартак» — 4,8 миллиарда. Далее располагаются «Краснодар» (3,8 миллиарда) и «Динамо» (3,4 миллиарда).

Самый высокий рост расходов на оплату труда зафиксирован у «Сочи»: по итогам 2020 года они составили 1,6 миллиарда рублей, увеличившись на 155,8 процента. Наибольшее сокращение расходов по данной статье у тульского «Арсенала» — на 45,6 процента до 1 миллиарда рублей.

Всего клубы РПЛ потратили на зарплаты работников в 2020 году 36,7 миллиарда рублей — на 3,6 процента больше, чем годом ранее.