«Зенит», «Локомотив» и «Спартак» потратили на зарплаты больше всех в РПЛ
Стали известны данные о расходах клубов РПЛ на оплату труда, информирует «РБ Бизнес» со ссылкой на данные ФНС. Так, «Зенит» потратил на зарплаты 9,3 миллиарда рублей, «Локомотив» почти вдвое меньше — 5,4 миллиарда. При этом у петербуржцев расходы выросли на 3,9 процента, а у «железнодорожников» снизились на 11,6 процента.
?На третьем месте по этому показателю идет «Спартак» — 4,8 миллиарда. Далее располагаются «Краснодар» (3,8 миллиарда) и «Динамо» (3,4 миллиарда).
Самый высокий рост расходов на оплату труда зафиксирован у «Сочи»: по итогам 2020 года они составили 1,6 миллиарда рублей, увеличившись на 155,8 процента. Наибольшее сокращение расходов по данной статье у тульского «Арсенала» — на 45,6 процента до 1 миллиарда рублей.
Всего клубы РПЛ потратили на зарплаты работников в 2020 году 36,7 миллиарда рублей — на 3,6 процента больше, чем годом ранее.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://bookmaker-ratings.ru/news/sovokupny-j-uby-tok-klubov-rpl-uvelichilsya-na-16-v-2020-godu-do-4-9-mlrd-rublej/
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