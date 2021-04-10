«Уфа» — «Ахмат»: где смотреть трансляцию матча РПЛ
В субботу, 10 апреля, состоится матч 25-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Уфа» на своем поле примет «Ахмат». Начало встречи — в 16.30 по московскому времени.
В этом сезоне грозненский клуб выиграл два матча у соперника. Один — в чемпионате (3:1), второй — несколько дней назад в национальном кубке (1:0). В последний раз «Уфа» обыгрывала «Ахмат» в декабре 2019 года.
Следить за матчем «Уфа» — «Ахмат» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч Премьер.
Видеотрансляция матча «Уфа» — «Ахмат»
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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