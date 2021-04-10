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«Уфа» — «Ахмат»: где смотреть трансляцию матча РПЛ

15:00
«Уфа» на своем поле примет «Ахмат». Фото ФК «Ахмат»
«Уфа» на своем поле примет «Ахмат». Фото ФК «Ахмат»
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В субботу, 10 апреля, состоится матч 25-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Уфа» на своем поле примет «Ахмат». Начало встречи — в 16.30 по московскому времени.

В этом сезоне грозненский клуб выиграл два матча у соперника. Один — в чемпионате (3:1), второй — несколько дней назад в национальном кубке (1:0). В последний раз «Уфа» обыгрывала «Ахмат» в декабре 2019 года.

Следить за матчем «Уфа» — «Ахмат» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч Премьер.

Видеотрансляция матча «Уфа» — «Ахмат»

Уфа — Ахмат

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