«Сочи» — ЦСКА: видео голов матча

ЦСКА на выезде обыграл «Сочи» в матче 9-го тура РПЛ — 3:1.

В первом тайме у хозяев отличился Антон Зиньковский. Во втором тайме гости вышли вперед благодаря дублю Ивана Облякова, который дважды реализовал пенальти. В конце игры полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк забил еще один мяч.

39-я минута. Зиньковский — 1:0

58-я минута. Обляков — 1:1

68-я минута. Обляков — 1:2

90+5-я минута. Кисляк — 1:3