ЦСКА сократил отставание от «Краснодара» до 1 очка: таблица РПЛ после 9-го тура

В понедельник, 22 сентября матчем «Сочи» — ЦСКА (1:2) завершился 9-й тур чемпионата России-2025/26.

Благодаря победе армейцы сократили отставание от идущего первым «Краснодара» до 1 очка. «Быки» в минувшем туре уступили «Зениту» (0:2).

Третье место в таблице занимает «Балтика», которая опережает идущий четвертым «Локомотив» по лучшей разности забитых и пропущенных мячей.

РПЛ: результаты всех матчей 9-го тура

В 10-м туре встречаются: 26 сентября «Крылья Советов» — «Динамо» (18.00 мск);

27 сентября «Ахмат» — «Акрон» (14.00), «Локомотив» — «Рубин» (16.30), «Ростов» — «Краснодар» (19.00), «Зенит» — «Оренбург» (19.30)

28 сентября ЦСКА — «Балтика» (14.30), «Динамо» Мх — «Сочи» (17.00), «Спартак» — «Пари НН» (19.30).