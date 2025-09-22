ЦСКА одержал волевую победу над «Сочи», Обляков сделал дубль с пенальти
ЦСКА на выезде победил «Сочи» в матче 9-го тура РПЛ — 3:1.
Счет в игре открыли хозяева — на 39-й минуте гол забил хавбек Антон Зиньковский. Во втором тайме у гостей два пенальти с разницей в 10 минут реализовал полузащитник Иван Обляков. В добавленное время хавбек армейцев Матвей Кисляк установил окончательный счет.
ЦСКА набрал 18 очков и занимает второе место в таблице РПЛ. В 10-м туре команда Фабио Челестини примет «Балтику» 28 сентября.
«Сочи» с 1 очком — на последней строчке в чемпионате. Команда Игоря Осинькина 28 сентября сыграет на выезде с махачкалинским «Динамо».
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4
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5
|ЦСКА
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|0-0
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6
|Балтика
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|0-0
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7
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11
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13
|Акрон
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|0-0
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14
|Динамо Мх
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15
|Родина
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16
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|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
|- : -
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