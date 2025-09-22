ЦСКА одержал волевую победу над «Сочи», Обляков сделал дубль с пенальти

ЦСКА на выезде победил «Сочи» в матче 9-го тура РПЛ — 3:1.

Счет в игре открыли хозяева — на 39-й минуте гол забил хавбек Антон Зиньковский. Во втором тайме у гостей два пенальти с разницей в 10 минут реализовал полузащитник Иван Обляков. В добавленное время хавбек армейцев Матвей Кисляк установил окончательный счет.

ЦСКА набрал 18 очков и занимает второе место в таблице РПЛ. В 10-м туре команда Фабио Челестини примет «Балтику» 28 сентября.

«Сочи» с 1 очком — на последней строчке в чемпионате. Команда Игоря Осинькина 28 сентября сыграет на выезде с махачкалинским «Динамо».