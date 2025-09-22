«Сочи» — ЦСКА: Кисляк забил в пустые ворота в концовке матча

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк увеличил преимущество своей команды в матче 9-го тура РПЛ против «Сочи» — 3:1.

Хавбек отличился на 90+5-й минуте. Футболист забил гол в пустые ворота: голкипер сочинцев Юрий Дюпин не успел вернуться в свою штрафную после того, как пришел на угловой у ворот ЦСКА.

Матвей Кисляк забил третий для себя гол в чемпионате России-2025/26.