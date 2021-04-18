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«Сочи» — ЦСКА: Нобоа открыл счет с пенальти

17:12
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Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа открыл счет в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА — 1:0.

На 40-й минуте встречи эквадорец реализовал пенальти, назначенный после того, как полузащитник армейцев Наир Тикнизян сыграл рукой в своей штрафной.

Нобоа проводит 23-й матч за «Сочи» в сезоне-2020/21, этот гол стал для него 9-м в нынешнем сезоне.

Сочи — ЦСКА

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