Аджоев назвал хладнокровной победу «Арсенала» над «Тамбовом»

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал победу команды над «Тамбовом» (4:0) в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ.

«Сделали то, что и должны были сделать, уверенно и хладнокровно забрали три очка. В таких матчах многое решает предельная собранность и концентрация, рад, что мы сегодня их продемонстрировали. В нашей ситуации нет разницы, кто является соперником, нам нужно выигрывать абсолютно каждую встречу. Важно было побыстрее забить первый гол, так и получилось на деле. В дальнейшем также смотрелись весьма убедительно и заслуженно одержали крупную победу. Порадовали сегодня и болельщиков, и себя, будем готовиться к следующим играм», — приводит ТАСС слова Аджоева.

«Арсенал» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России с 23 очками в 26 матчах.