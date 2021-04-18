Аджоев назвал хладнокровной победу «Арсенала» над «Тамбовом»
Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал победу команды над «Тамбовом» (4:0) в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ.
«Сделали то, что и должны были сделать, уверенно и хладнокровно забрали три очка. В таких матчах многое решает предельная собранность и концентрация, рад, что мы сегодня их продемонстрировали. В нашей ситуации нет разницы, кто является соперником, нам нужно выигрывать абсолютно каждую встречу. Важно было побыстрее забить первый гол, так и получилось на деле. В дальнейшем также смотрелись весьма убедительно и заслуженно одержали крупную победу. Порадовали сегодня и болельщиков, и себя, будем готовиться к следующим играм», — приводит ТАСС слова Аджоева.
«Арсенал» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России с 23 очками в 26 матчах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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