Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Аджоев назвал хладнокровной победу «Арсенала» над «Тамбовом»

17:28
Теги:

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал победу команды над «Тамбовом» (4:0) в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ.

«Сделали то, что и должны были сделать, уверенно и хладнокровно забрали три очка. В таких матчах многое решает предельная собранность и концентрация, рад, что мы сегодня их продемонстрировали. В нашей ситуации нет разницы, кто является соперником, нам нужно выигрывать абсолютно каждую встречу. Важно было побыстрее забить первый гол, так и получилось на деле. В дальнейшем также смотрелись весьма убедительно и заслуженно одержали крупную победу. Порадовали сегодня и болельщиков, и себя, будем готовиться к следующим играм», — приводит ТАСС слова Аджоева.

«Арсенал» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России с 23 очками в 26 матчах.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11181395

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 26-й тур. «Краснодар» — «Зенит» и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры