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Соболев — об увольнении Руя Витории из «Спартака»: «Мне тренер этот нравился»

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Руй Витория и Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Форвард «Спартака» Александр Соболев в интервью «СЭ» рассказал, как попрощался с бывшим наставником красно-белых Руем Виторией.

—Как попрощались с Руем?

—Честно, был в Сочи ужин после игры. Там я ничего Рую не сказал. Написал ему в WhatsApp, поблагодарил за работу и пожелал успехов.

—Ответил ли он?

—Да, формально пожелал удачи, и все.

—Какие впечатления от работы с ним?

—Это новый опыт, новые воспоминания. Если брать турнирную таблицу, то в премьер—лиге как—то не очень. А если смотреть на Лигу Европы, то мы вышли с первого места из группы. Я забил «Наполи» и «Лестеру» по два как бы. Мне тренер этот нравился, потому что очень интересные тренировки, все через мяч.

Александр Соболев
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Руй Витория
0
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