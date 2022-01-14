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Сегодня, 16:27

Каттани: «Рано или поздно кто-то сбросит «Зенит» с трона»

Каттани рассказал, что думает о «Зените»
Сергей Федоров
,  
Владимир Пушкарев

Новый спортивный директор «Спартака» Лука Каттани во время пресс-конференции рассказал о своем отношении к «Зениту».

— Вы постоянно говорите про Transfermarkt, вы пользуетесь этим сайтом?

— Я имею в виду трансферный рынок.

— Если судить по данным Transfermarkt, у «Спартака» второй состав по цене после «Зенита». Вы согласны с этим?

— Не знаю, какими критериями там руководствуются. «Зенит» не может вечно выигрывать. Рано или поздно кто-то придет и сбросит его с трона. Я хочу, чтобы это сделала правильная команда. Мне не так важно, есть ли в «Спартаке» лучший игрок на своей позиции. Мне важно, чтобы клуб был лучшим в стране.

Функционер также рассказал, что нужно сделать «Спартаку», чтобы сместить «Зенит» с лидерских позиций.

— В первую очередь, нам надо сократить колоссальное отставание. С приходом хорошего молодого российского футболиста у нас появляется больше возможностей, чтобы сократить это отставание. Давайте сейчас не говорить о «Зените». Я должен сказать игрокам, что хватит терять очки с «Арсеналом» и «Ростовом». Знаю, что ожидания в «Спартаке» высочайшие. Ни в одном клубе больше нет таких ожиданий. Прежде чем думать о «Зените», нужно вернуть «Спартак» в то измерение, где он заслуживает быть. Я сказал игрокам: «Хочу, чтобы команды, которые играют с вами снова стали вас бояться».

Сейчас все соперники думают, что на игру против «Спартака» на них будет смотреть вся Россия. Я хочу чтобы было по другому. «Спартак» — хорошая команда, она дважды обыграла «Наполи».

«Зенит» с 38 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ, «Спартак» идет на 9-й строчке.

ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Лука Каттани
1
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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