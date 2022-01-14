Каттани: «Рано или поздно кто-то сбросит «Зенит» с трона»

Новый спортивный директор «Спартака» Лука Каттани во время пресс-конференции рассказал о своем отношении к «Зениту».

— Вы постоянно говорите про Transfermarkt, вы пользуетесь этим сайтом?

— Я имею в виду трансферный рынок.

— Если судить по данным Transfermarkt, у «Спартака» второй состав по цене после «Зенита». Вы согласны с этим?

— Не знаю, какими критериями там руководствуются. «Зенит» не может вечно выигрывать. Рано или поздно кто-то придет и сбросит его с трона. Я хочу, чтобы это сделала правильная команда. Мне не так важно, есть ли в «Спартаке» лучший игрок на своей позиции. Мне важно, чтобы клуб был лучшим в стране.

Функционер также рассказал, что нужно сделать «Спартаку», чтобы сместить «Зенит» с лидерских позиций.

— В первую очередь, нам надо сократить колоссальное отставание. С приходом хорошего молодого российского футболиста у нас появляется больше возможностей, чтобы сократить это отставание. Давайте сейчас не говорить о «Зените». Я должен сказать игрокам, что хватит терять очки с «Арсеналом» и «Ростовом». Знаю, что ожидания в «Спартаке» высочайшие. Ни в одном клубе больше нет таких ожиданий. Прежде чем думать о «Зените», нужно вернуть «Спартак» в то измерение, где он заслуживает быть. Я сказал игрокам: «Хочу, чтобы команды, которые играют с вами снова стали вас бояться».

Сейчас все соперники думают, что на игру против «Спартака» на них будет смотреть вся Россия. Я хочу чтобы было по другому. «Спартак» — хорошая команда, она дважды обыграла «Наполи».

«Зенит» с 38 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ, «Спартак» идет на 9-й строчке.