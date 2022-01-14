Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 16:38

Каттани: «Не задумывался, что нужно кем-то заменить Джикию»

Сергей Федоров
,  
Владимир Пушкарев

Новый спортивный директор «Спартака» Лука Каттани прокомментировал последние трансферные слухи вокруг команды.

— Правда ли, что «Спартаку» предлагали услуги Оздоева?

— Я никогда не рассматривал какого-либо игрока из «Зенита».

— Знаете ли вы защитника «Ланса» Факундо Медину? Его агент — Марсело Симонян. Насколько вы с ним близки?

— Они играют на одной позиции. Ни на минуту не задумывался, что нужно кем-то заменить Джикию. Возможно, в будущем мы кого-нибудь возьмем. Но это не та позиция, которую нужно улучшать. У нас есть Маслов, Кутепов, Гапонов. Это будет русский игрок. Я давно знаю Марсело Симоняна, он является агентом Хавьера Пасторе.

— Вас вернут в «ПСЖ», в случае если вы покинете «Спартак»?

— Может, кто-то поставит ставку, что я вылечу отсюда через неделю? Невозможно, чтобы я вернулся в «ПСЖ» и сказал, что совершил ошибку.

Георгий Джикия
ФК Спартак (Москва)
Лука Каттани
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Что делать, если не растут мышцы рук?
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Соболев — об увольнении Руя Витории из «Спартака»: «Мне тренер этот нравился»

Боярский ответил Каттани на слова о «Зените»: «О конкуренции речи быть не может»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости