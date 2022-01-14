Каттани: «Не задумывался, что нужно кем-то заменить Джикию»

Новый спортивный директор «Спартака» Лука Каттани прокомментировал последние трансферные слухи вокруг команды.

— Правда ли, что «Спартаку» предлагали услуги Оздоева?

— Я никогда не рассматривал какого-либо игрока из «Зенита».

— Знаете ли вы защитника «Ланса» Факундо Медину? Его агент — Марсело Симонян. Насколько вы с ним близки?

— Они играют на одной позиции. Ни на минуту не задумывался, что нужно кем-то заменить Джикию. Возможно, в будущем мы кого-нибудь возьмем. Но это не та позиция, которую нужно улучшать. У нас есть Маслов, Кутепов, Гапонов. Это будет русский игрок. Я давно знаю Марсело Симоняна, он является агентом Хавьера Пасторе.

— Вас вернут в «ПСЖ», в случае если вы покинете «Спартак»?

— Может, кто-то поставит ставку, что я вылечу отсюда через неделю? Невозможно, чтобы я вернулся в «ПСЖ» и сказал, что совершил ошибку.