Слуцкий опасается гостевого матча с «Ростовом»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча 25-го тура Тинькофф РПЛ с «Ростовом».

«Несмотря на то, что «Ростов» — новая команда, даже по сравнению с полугодовой давностью, тем не менее, они очень быстро и относительно безболезненно смогли провести большую смену и по-прежнему это очень сильная команда, которая особенно дома — потому что команда очень эмоциональная, куражная — представляет очень серьезную силу. Важная тяжелая игра за «шесть очков», от которой во многом будет зависеть итоговый расклад.

Костюков получил небольшое повреждение в игре с «Сочи», пока его участие в матче под вопросом. Ин Бом вернулся в общую группу, но после такой паузы мы должны понять, какое количество игрового времени он сможет получить», — цитирует Слуцкого пресс-служба клуба.

Матч «Ростов» — «Рубин» состоится завтра, 10 апреля, в Ростове-на-Дону. Начало встречи — в 19:00 мск.

«Рубин» с 40 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» с 37 очками располагается на восьмой строчке.