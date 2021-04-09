Рыжиков рассказал, для чего приезжал в «Рубин»

Экс-голкипер «Тамбова» Сергей Рыжиков в беседе с «СЭ» рассказал о поездке на базу казанского «Рубина».

Ранее пресс-служба «Рубина» сообщила, что Рыжиков проходил стажировку в тренерском штабе Леонида Слуцкого.

«Заезжал посмотреть на тренировочный процесс «Рубина» и Леонида Викторовича Слуцкого. Договорились пообщаться на следующей неделе. Вопросы есть, мы их зададим. Посмотрим, получим ли мы ответы», — сказал Рыжиков «СЭ».

Напомним, Рыжиков играл за «Рубин» с 2008 по 2018 год.

(Константин Колмаков)