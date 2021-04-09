Деспотович считает, что «Рубин» ожидает тяжелый матч против «Ростова»

Форвард «Рубина» Джордже Деспотович поделился ожиданиями от матча 25-го тура Тинькофф РПЛ с «Ростовом».

«Нас ожидает еще одна тяжелая игра на выезде. «Ростов» — команда хорошая, имеет шансы подняться вверх в турнирной таблице, тоже побороться за еврокубки. Так что, если мы выиграем, получим от них отрыв в шесть очков. Поэтому готовимся к тяжелой игре и игре, которая может нам принести очень многое.

В сборной получил повреждение голеностопа, вернулся в Казань, начал тренировки. Но сейчас чувствую себя хорошо, неделю уже тренировался с командой и надеюсь все будет хорошо. У нас вернулись почти все игроки, Мицуки еще травмирован. Так что конкуренция высокая, все хотят играть и добиться результата», — цитирует Деспотовича пресс-служба клуба.

Матч «Ростов» — «Рубин» состоится завтра, 10 апреля, в Ростове-на-Дону. Начало встречи — в 19:00 мск.

«Рубин» с 40 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» с 37 очками располагается на восьмой строчке.