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Деспотович считает, что «Рубин» ожидает тяжелый матч против «Ростова»

16:03

Форвард «Рубина» Джордже Деспотович поделился ожиданиями от матча 25-го тура Тинькофф РПЛ с «Ростовом».

«Нас ожидает еще одна тяжелая игра на выезде. «Ростов» — команда хорошая, имеет шансы подняться вверх в турнирной таблице, тоже побороться за еврокубки. Так что, если мы выиграем, получим от них отрыв в шесть очков. Поэтому готовимся к тяжелой игре и игре, которая может нам принести очень многое.

В сборной получил повреждение голеностопа, вернулся в Казань, начал тренировки. Но сейчас чувствую себя хорошо, неделю уже тренировался с командой и надеюсь все будет хорошо. У нас вернулись почти все игроки, Мицуки еще травмирован. Так что конкуренция высокая, все хотят играть и добиться результата», — цитирует Деспотовича пресс-служба клуба.

Матч «Ростов» — «Рубин» состоится завтра, 10 апреля, в Ростове-на-Дону. Начало встречи — в 19:00 мск.

«Рубин» с 40 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» с 37 очками располагается на восьмой строчке.

 

Ростов - Рубин

 

Дополнительная информация:

https://www.rubin-kazan.ru/posts/dzhordzhe-despotovich-igra-v-rostove-mozhet-dat-nam-mnogoe

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