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Скаут «ПСЖ» отказал «Спартаку»

00:30
Лука Каттани.
Лука Каттани.
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Как стало известно «СЭ», скаут «ПСЖ» Лука Каттани ответил отказом на предложение занять должность спортивного директора «Спартака».

Представители московского клуба вышли на итальянца с соответствующим предложением еще в августе, между домашней (4-е число) и гостевой (10-е) встречами с «Бенфикой» в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов.

Напомним, что в перерыве первого матча Дмитрий Попов, занимавший на тот момент пост спортдира, сообщил через наше издание об уходе в отставку.

С тех пор эта позиция остается у красно-белых вакантной. Новых контактов с Каттани за это время не было, к поискам возможного сменщика главного тренера Руя Витории, в частности, к кандидатуре Паоло Ваноли он, по нашим данным, не имеет отношения.

Ваноли и «Спартак»: новые подробности возможной сделки

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Вячеслав Короткин все материалы автора

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