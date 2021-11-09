Скаут «ПСЖ» отказал «Спартаку»
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Как стало известно «СЭ», скаут «ПСЖ» Лука Каттани ответил отказом на предложение занять должность спортивного директора «Спартака».
Представители московского клуба вышли на итальянца с соответствующим предложением еще в августе, между домашней (4-е число) и гостевой (10-е) встречами с «Бенфикой» в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов.
Напомним, что в перерыве первого матча Дмитрий Попов, занимавший на тот момент пост спортдира, сообщил через наше издание об уходе в отставку.
С тех пор эта позиция остается у красно-белых вакантной. Новых контактов с Каттани за это время не было, к поискам возможного сменщика главного тренера Руя Витории, в частности, к кандидатуре Паоло Ваноли он, по нашим данным, не имеет отношения.
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