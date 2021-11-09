Черевченко раскрыл подробности своего ухода из «Химок»

Бывший главный тренер «Химок» Игорь Черевченко рассказал о своей работе в подмосковной команде, а также назвал причины ухода из клуба.

— Хотелось бы начать с вопроса о нестабильности. Мы видим, что происходит в РПЛ, как быстро меняются тренеры, руководители и качество игры. Если на летнем предсезонном турнире все восхищались игрой «Рубина», «Сочи» и «Химок». Сейчас «Сочи» заслуживает комплименты, «Рубин» в меньшей степени, а «Химки» оказались в зоне вылета. Почему в чемпионате и в «Химках» в частности происходят такие качели?

— Я согласен, что часто меняется тренерский штаб, руководство. Нет стабильности, например, как в «Зените», что Семак работает 4 года. В плане руководства клубами. А насчет турнира, он был хороший. Играли 4 команды. Мы его рассматривали как подготовку к чемпионату. У нас не было задач выиграть, кого-то обыграть. Мы смотрели футболистов, которые пополнили команду из-за рубежа. На первом месте было посмотреть, на что они способны на этом турнире.

— В вашей карьере почему-то складывается, что первый сезон в клубе очень успешный, а второй получается более проблемным. Так это или нет? Если да, то в чем причина.

— Такого нет. Я тоже читаю и улыбаюсь, когда такое пишут, что кризисный менеджер. Меня так называют. Мне, конечно, неприятно. Это не так. А что во второй зоне получается, но если взять «Балтику», то мы вылезли с низов турнирной таблице и на следующий сезон мы чуть ли не попали в переходные матчи. Что касается других клубов после «Балтики», ну там были проблемы в том плане, что после сезона большая группа игроков уходила из команды, так как она была арендована. Плюс минус — это вся атака. Приходилось собирать команду заново, а на это времени не так много.

— Сегодня очень много в российском информационном футбольном пространстве определяют Telegram-каналы. Анонимные или нет. Вот буквально 2-3 дня назад пространство опять взорвалось относительно вас, что Игорь Черевченко ушел из «Химок», так как у него был конфликт с одним из аукционеров, он не хотел ставить сына этого человека в состав. Есть ли какая-то главная причина, которая определила ваш уход? Почему вы решили уйти?

— Во-первых, это было обоюдное решение. Мы встретились с Сергеем Анохиным после игры с «Динамо», поговорили и решили, что пора расставаться, потому что вектор развития меняется. Будет больше акцента на молодых футболистов. Ну мы поговорили, в хороших отношениях расстались. Спасибо большое «Химкам», что дали возможность поработать там, дали возможность доказать, что у нас хороший тренерский штаб, который может решать большие задачи, — сказал Черевченко в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову для программы «Футбол России».

47-летний Черевченко работал в «Химках» с сентября 2020-го по октябрь 2021 года.