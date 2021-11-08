Ваноли и «Спартак»: новые подробности возможной сделки

Как стало известно «СЭ», в случае замены Руя Витории в декабре по результатам первой части сезона-2021/22 на Паоло Ваноли вместе с ним в Москву переберутся три ассистента. Одним из них может стать Марко Донадел — предложение ему поступило, он взял время на размышление, поскольку тоже рассчитывает начать самостоятельную карьеру.

38-летний специалист работал в штабе Чезаре Пранделли в «Фиорентине», где числится Александр Кокорин, и покинул клуб из Флоренции вместе с главным тренером в марте этого года. До перевода в основу по инициативе Пранделли Марко возглавлял команду «фиалок» U-17. При этом именно с его деятельностью в Италии связывают прогресс ведущего форварда флорентийцев, 21-летнего Душана Влаховича, с которым Донадел много занимался индивидуально. Летом сербский футболист наверняка выйдет на рынок (продлевать соглашение, действующее до июня 2023 года, балканец отказывается), и уже сейчас на него есть устойчивый спрос среди ведущих клубов Европы.

Заметим, что интересы Донадела представляет тот же агент, что и ведет дела Ваноли — Андреа д'Амико, отлично знающий реалии РПЛ. В числе его клиентов — бывший капитан «Зенита» Доменико Кришито, экс-защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти. Кроме того, именно д'Амико в декабре 2019 года организовал трудоустройство в греческий АЕК Массимо Карреры, чемпиона России-2017 во главе красно-белых. В свое время д'Амико был одним из двух агентов Алессандро Дель Пьеро и работал с Дженнаро Гаттузо, которого недавно сватали в московскую команду итальянские СМИ, но эта информация не соответствует действительности.

Важно отметить еще одну деталь, связанную с д'Амико. Андреа договорился с «Тоттенхэмом» о назначении Антонио Конте, хотя еще совсем недавно с экс-тренером «Скуадры адзурры» сотрудничал Федерико Пасторелло. При этом имя Ваноли пропало из числа помощников Конте в лондонском клубе в самый последний момент — приход Паоло к «шпорам» казался делом решенным.