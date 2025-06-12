Сильянов считает, что попадание «Локомотива» в тройку станет хорошим результатом для клуба

Защитник «Локомотива» Александр Сильянов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о целях железнодорожников на новый сезон.

«Сложно оценить, на что мы претендуем в следующем сезоне. Мы в прошлом шли высоко, нас тоже спрашивали об этом. Все говорили, что, возможно, мы претендуем на первое место. А потом плохая весна. Не знаю, что произошло во второй части. Для меня попадание в тройку будет хорошим результатом», — сказал Сильянов «СЭ».

В прошедшем сезоне РПЛ «Локомотив» занял шестое место в турнирной таблице с 53 очками.