Семшова поразил уход Николича: «Хотелось бы узнать реальную причину»

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов прокомментировал «СЭ» уход главного тренера ЦСКА Марко Николича из армейского клуба.

«Меня поразил уход Николича. Тренер добился хороших результатов по итогам сезона. Неделю назад Николич говорил, что теперь он идет за чемпионством с ЦСКА, а потом он команду покидает. Просто хотелось бы узнать реальную причину, из-за чего это произошло. А пока мы этого не слышим, но, возможно, никогда и не услышим. Это странный уход. И он не связан со спортивной составляющей. Его речь в раздевалке показывает, что ситуация сложилась странно», — сказал Семшов «СЭ».

9 июня Николич покинул пост главного тренера ЦСКА. Серб должен возглавить АЕК.