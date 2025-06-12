Сильянов — о Батракове: «Леша провел топовый сезон»

Защитник «Локомотива» Александр Сильянов в разговоре с «СЭ» поделился мнением об игре полузащитника железнодорожников Алексея Батракова в минувшем сезоне РПЛ.

«Оценю сезон Леши как топовый! Человек столько забил и столько отдал голевых! А сколько еще не забили моментов после того, как он вывел людей один ни один? Конечно, он топ!» — сказал Сильянов «СЭ».

В прошедшем сезоне 20-летний Батраков провел 37 матчей во всех турнирах, забил 15 мячей и сделал 10 голевых передач.