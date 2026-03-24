Сильянов — о последних результатах «Локомотива»: «Так себе»

Защитник «Локомотива» Александр Сильянов прокомментировал результаты команды в последних матчах.

19 марта железнодорожники уступили «Крыльям Советов» (2:2, пенальти 4:5) и вылетели из пути регионов FONBET Кубка России. В РПЛ «Локомотив» в трех последних матчах одержал одну победу, сыграл вничью и уступил в одной встрече.

— Вылетели из Кубка, одна победа, две красные. Результат последних матчей «Локомотива» так себе, — сказал Сильянов.

После 22 туров «Локомотив» с 44 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.

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