ЭСК: Кукуляк верно назначил пенальти в ворота «Балтики» в матче с махачкалинским «Динамо»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) поддержала решение главного арбитра Евгения Кукуляка назначить пенальти в ворота «Балтики» в матче с махачкалинским «Динамо» (2:2) в 23-м туре РПЛ.

На 69-й минуте защитник «Балтики» Натан Гассама сфолил на форварда «Динамо» Гамиде Агаларове в штрафной. Кукуляк принял решение назначить 11-метровый после подсказки ВАР и просмотра видеоповтора.

«Балтика» после 23 туров РПЛ-2025/26 набрала 43 очка и занимает четвертое место в таблице. «Динамо» с 22 очками — на 12-й строчке.