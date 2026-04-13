Дзюба — о словах Акинфеева после отмены его гола: «Вообще по барабану. Это говорит о них»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба отреагировал на слова голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева после матча между командами в 23-м туре РПЛ.

4 апреля тольяттинцы дома уступили армейцам — 1:2. В концовке гол Дзюбы после углового отменили из-за его фола на Акинфееве. После игры нападающий усомнился в справедливости этого решения, а Акинфеев написал пост в своем Telegram-канале, в котором пошутил, что Дзюба «все время забывает о включенной камере, когда кого-то или что-то трогает».

— Артем, видел ответку Акинфеева на твои слова?

— Мне кажется, это не его ответочка.

— [Директора по коммуникациям ЦСКА] Брейдо?

— А кого еще?

— Удивляет сам посыл? В очередной раз вспоминают видео.

— Это говорит о них просто. Мне, честно говоря, вообще по барабану. Меня это вообще не задевает. Меня невозможно оскорбить или обидеть.

— Не низко с их стороны?

— Для меня это смешно, — цитирует Дзюбу «РБ Спорт».

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