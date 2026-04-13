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Судейство

Дзюба — о словах Акинфеева после отмены его гола: «Вообще по барабану. Это говорит о них»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Игорь Акинфеев и Артем Дзюба.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба отреагировал на слова голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева после матча между командами в 23-м туре РПЛ.

4 апреля тольяттинцы дома уступили армейцам — 1:2. В концовке гол Дзюбы после углового отменили из-за его фола на Акинфееве. После игры нападающий усомнился в справедливости этого решения, а Акинфеев написал пост в своем Telegram-канале, в котором пошутил, что Дзюба «все время забывает о включенной камере, когда кого-то или что-то трогает».

Игорь Акинфеев.Акинфеев — Дзюбе: «Если ты хотел меня потрогать, потрогал бы до матча, а не во вратарской»

— Артем, видел ответку Акинфеева на твои слова?

— Мне кажется, это не его ответочка.

— [Директора по коммуникациям ЦСКА] Брейдо?

— А кого еще?

— Удивляет сам посыл? В очередной раз вспоминают видео.

— Это говорит о них просто. Мне, честно говоря, вообще по барабану. Меня это вообще не задевает. Меня невозможно оскорбить или обидеть.

— Не низко с их стороны?

— Для меня это смешно, — цитирует Дзюбу «РБ Спорт».

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Источник: «РБ Спорт»
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Артем Дзюба
Игорь Акинфеев
РПЛ
ФК Акрон
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
5
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
8
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
9
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
10
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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23.10 19:30 Ахмат – Оренбург 0 : 1
24.10 12:45 Акрон – Динамо 3 : 1
24.10 15:00 Факел – Родина 0 : 1
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов 0 : 2
24.10 19:30 Краснодар – Балтика 1 : 1
25.10 13:45 Ростов – Локомотив - : -
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак - : -
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 10 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 11 1 2
Матеус Рейс
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ЦСКА

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