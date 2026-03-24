Газзаев о завершении карьеры Вагнера Лав: «Такие игроки навсегда запомнятся в истории российского футбола»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о завершении карьеры Вагнера Лав.

«Абсолютно уверен, что он один из лучших легионеров в истории всего российского футбола. Он и Карвальо оставили огромный след в истории футбольного клуба ЦСКА. На протяжении всего времени, проведенного в армейском клубе, Вагнер показывал выдающиеся результаты. Он имел очень высокий уровень профессионализма. Блестящий игрок! Ему 41 год, совсем недавно он был на гала-матче «Легенды ЦСКА» против «Сборной мира», на котором проявил себя великолепно. Его спортивная форма была на уровне. Это настоящий профессионал. Такие игроки навсегда запомнятся в истории российского футбола. Передаю Вагнеру большой привет и желаю ему всяческих удач в его новом жизненном этапе. Очень хотелось бы, что в ЦСКА в ближайшее время появился такой же яркий форвард такого же уровня и класса. Но, к сожалению, пока мы этого не видим», — сказал Газзаев «СЭ».

С 2004 по 2012 год и в 2013 году футболист выступал за ЦСКА. В составе армейцев Лав провел 259 матчей, забил 124 гола и отдал 53 голевые передачи. Бразилец трижды становился чемпионом России, шесть раз выигрывал Кубок страны, а в 2005 году в финале Кубка УЕФА против португальского «Спортинга» (3:1) забил третий гол красно-синих.

Лав занимает второе место в списке лучших бомбардиров ЦСКА в истории, уступая только Григорию Федотову (137 голов).