Мажич намерен и дальше общаться с представителями команд

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич рассказал, что планирует продолжать практику общения с представителями команд.

«По решению Российского футбольного союза в последнее время я начал активнее общаться с представителями клубов. До этого знание русского языка у меня было не очень... Сейчас он у меня классный, я должен работать с произношением. Но с другой стороны, язык очень богатый, очень большое количество слов, и я очень часто не могу объяснить все, что у меня в голове, не могу использовать красивое русское слово.

Одно условие было, когда я приехал сюда, — быть аккуратным. Я не хочу общаться с клубами лично, только через официальные встречи или собрания. Когда клубы были аккуратны, вовремя организовывали эти встречи, у меня было позитивное ощущение. Большое количество было таких встреч, кто не мог, был онлайн. Была хорошая дискуссия, и после этих встреч у меня было позитивное ощущение. Думаю, в будущем эта практика будет продолжена», — приводят «Вести» слова Мажича из интервью журналисту и колумнисту «СЭ» Илье Казакову.

Сербский специалист возглавил департамент судейства РФС в июне 2023 года.

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