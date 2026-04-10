Филолог оценила интервью Евсеева: «У оратора явно бедный словарный запас»

Кандидат филологических наук, доцент, лауреат президентской премии в области образования Любовь Гогина в разговоре с «СЭ» прокомментировала интервью главного тренера махачкалинского «Динамо» Вадима Евсеева после матча 23-го тура РПЛ против «Балтики» (2:2).

После игры Евсеев 12 раз сматерился в послематчевом разговоре с журналистом.

«Сейчас довольно часто в прессе поднимается вопрос о допустимости использования нецензурной лексики. Это — культурный бич нашего времени. Не буду анализировать всю речевую ситуацию в целом, но многие согласятся с тем, что корпоративная культура и этика на рабочем месте не отменялась никем. Это относится и к речевой культуре. Профессионал на рабочем месте, тем более в статусе «публичный человек» и «медийная личность» даже из-за уважения к своему общественному положению не должен позволять себе опускаться до нецензурных междометий.

В данном ролике нецензурная лексика у оратора носит модальный характер: то есть, она ничего не выражает в смысловом ракурсе.

Также у оратора явно бедный словарный запас. Понимаю, что он не журналист, а спортсмен, но тренер должен понимать свой медийный статус и быть готовым к такого рода вопросам журналистов.

Также по сути ответа. Ответ явно содержит ряд логических нарушений. Например, вместо того чтобы просто ответить на вопрос корреспондента, оратор учит собеседника, как задавать вопросы. Это попытка подменить предмет разговора.

Речь человека в кадре особенно диссонансно смотрится на фоне речевой манеры журналиста», — сказала Гогина «СЭ».

Контрольно-дисциплинарный комитет(КДК) РФС объявил о наказании главного тренера махачкалинцев — штраф 100 000 рублей.