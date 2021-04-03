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Шварц рассказал, как чувствует себя после прививки от коронавируса

18:55
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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц оценил готовность команды к матчу 24-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы».

«У нас поменялась расстановка в центре поля, так как Фомина не будет. Захарян сместится в центр поля.

Прививка от коронавируса? Мы переговорили с нами медицинским департаментом и получили полные разъяснения. Я себя прекрасно чувствую», — сказал Шварц в эфире «Матч Премьер».

Динамо - Уфа

 

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