Рашид Рахимов поделился ожиданиями от матча с «Динамо»
Главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов рассказал о состоянии дел в команде перед матчем 24-го тура Тинькофф чемпионата России против «Динамо».
«Пауза была важна, — сказал Рахимов в эфире канала «Матч премьер». — Нужно было поработать. Матч с «Рубином» был очень неудачным. С «Локомотивом» мы допустили грубую ошибку на стандарте, но в целом выглядели неплохо. Нам нужно было психологически отойти от этого. Есть определенные проблемы в обороне. Надеемся, что все будет нормально. У Йокича была травма в сборной, но он тренировался перед игрой, и мы решили, что он сыграет».
Матч начнется в 19.00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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