Рашид Рахимов поделился ожиданиями от матча с «Динамо»

Главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов рассказал о состоянии дел в команде перед матчем 24-го тура Тинькофф чемпионата России против «Динамо».

«Пауза была важна, — сказал Рахимов в эфире канала «Матч премьер». — Нужно было поработать. Матч с «Рубином» был очень неудачным. С «Локомотивом» мы допустили грубую ошибку на стандарте, но в целом выглядели неплохо. Нам нужно было психологически отойти от этого. Есть определенные проблемы в обороне. Надеемся, что все будет нормально. У Йокича была травма в сборной, но он тренировался перед игрой, и мы решили, что он сыграет».

Матч начнется в 19.00 по московскому времени.