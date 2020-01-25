Шкурин выйдет в стартовом составе ЦСКА на контрольный матч с ЛАСК
13:07
Стал известен состав ЦСКА на контрольный матч против австрийского ЛАСК. Встреча начнется в 14:00 мск.
С первых минут на поле выйдет форвард Илья Шкурин, который перешел в московский клуб 9 января.
Стартовый состав: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Карпов, Набабкин, Бистрович, Ахметов, Влашич, Обляков, Чалов, Шкурин.
Запасные: Помазун, Тороп, Елеев, Кучаев, Марадишвили, Бийол.
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Зима, главное
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