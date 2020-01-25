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Шкурин выйдет в стартовом составе ЦСКА на контрольный матч с ЛАСК

13:07
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Стал известен состав ЦСКА на контрольный матч против австрийского ЛАСК. Встреча начнется в 14:00 мск.

С первых минут на поле выйдет форвард Илья Шкурин, который перешел в московский клуб 9 января.

Стартовый состав: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Карпов, Набабкин, Бистрович, Ахметов, Влашич, Обляков, Чалов, Шкурин.

Запасные: Помазун, Тороп, Елеев, Кучаев, Марадишвили, Бийол.

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