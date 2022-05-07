Шатов оценил перспективы развития российского футбола после санкций УЕФА

Полузащитник «Урала» Олег Шатов оценил перспективы развития российского футбола.

— УЕФА на год дисквалифицировала российские команды. Сильно ли это скажется на уровне футбола?

— Думаю, нет. В последнее время успехов в еврокубках не было. Конечно, это неприятно. Но таковы реальности. Нужно жить дальше, двигаться. Футбол из России не уйдет.

Российские футбольные клубы не выступят в еврокубках сезона-2022/23.

В таблице коэффициентов УЕФА Россия получит количество баллов, равное наименьшей сумме, которую российские клубы набрали за последние пять лет. За сезон-2022/23 Россия получит 4,333 балла.