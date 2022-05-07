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Баженов — о победе «Спартака»: «Впереди нас ждет рубилово за восьмое место»

Баженов заявил, что «Спартак» провел отличный матч
Роман Шишов
Корреспондент
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Экс-футболист красно-белых Никита Баженов прокомментировал результат матча 28-го тура РПЛ «Урал» — «Спартак» (1:3). В составе красно-белых дублем отметился Шамар Николсон.

«Отличный матч, а главное удалось победить. Думаю, все заслуженно, — цитирует Баженова «РБ Спорт». - Первый тайм «Спартака» в этом матче был лучшим за весь сезон, все получалось у команды. Впереди нас ждет рубилово за восьмое место, несколько команд претендуют на попадание в первую восьмерку. Пускай все болельщики свое внимание переключают на это.

Мозес? Не знаю, уедет он или нет, но сегодня нигериец был в полном порядке. Видно, что приехал на игру. Хотелось бы, чтобы он так в каждом матче выкладывался и играл. Надеюсь, Мозес останется в «Спартаке».

«Спартак» благодаря этой победе набрал 37 очков и занимает восьмое место в таблице РПЛ. «Урал» с 27 очками опустился на 14-ю строчку.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Сочи

Х2

30%

1.70

ТБ 2.5

10%

1.90

Обе забьют - да

40%

1.74
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Тоттенхэм Хотспур

ТБ 2.5

24%

1.52

Обе забьют - да

26%

1.69

ИТБ2 (0.5)

16%

1.52
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Атлетико
Реал

Обе забьют - да

31%

1.84

П1

20%

2.08

Х2

15%

1.80
Никита Баженов
ФК Спартак (Москва)
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 27 13 6 8 39-28 45
6
 Локомотив 27 11 8 8 38-36 41
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
9
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
10
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
11
 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
12
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
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6.05 18:00
Кр. Советов – Динамо
 5 : 2
7.05 14:00
Урал – Спартак
 1 : 3
7.05 16:30
Зенит – Химки
 - : -
7.05 16:30
Н. Новгород – Ахмат
 - : -
7.05 19:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
8.05 14:00
Уфа – Ростов
 - : -
8.05 16:30
Арсенал – Краснодар
 - : -
8.05 19:00
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