Экс-футболист красно-белых Никита Баженов прокомментировал результат матча 28-го тура РПЛ «Урал» — «Спартак» (1:3). В составе красно-белых дублем отметился Шамар Николсон.

«Отличный матч, а главное удалось победить. Думаю, все заслуженно, — цитирует Баженова «РБ Спорт». - Первый тайм «Спартака» в этом матче был лучшим за весь сезон, все получалось у команды. Впереди нас ждет рубилово за восьмое место, несколько команд претендуют на попадание в первую восьмерку. Пускай все болельщики свое внимание переключают на это.

Мозес? Не знаю, уедет он или нет, но сегодня нигериец был в полном порядке. Видно, что приехал на игру. Хотелось бы, чтобы он так в каждом матче выкладывался и играл. Надеюсь, Мозес останется в «Спартаке».

«Спартак» благодаря этой победе набрал 37 очков и занимает восьмое место в таблице РПЛ. «Урал» с 27 очками опустился на 14-ю строчку.