Мамиашвили — об уходе с поста вице-президента UWW: «Я не должен создавать какие-либо ненужные проблемы»

Председатель Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили прокомментировал свой уход с должности вице-президента Объединенного мира борьбы (UWW).

29 августа стало известно, что Мамиашвили покинул этот пост из-за включения в санкционный список Евросоюза.

«Это связано с включением меня в санкционный список Европейского союза. Так как я априори могу иметь отношение к международной платежной системе, которая обслуживает UWW. И я считаю, что пока идут разбирательства, я не должен создавать какие-либо ненужные проблемы нашей международной организации», — приводит слова Мамиашвили «РИА Новости».

Мамиашвили занимал пост вице-президента UWW с 2014 года.

В качестве спортсмена он стал олимпийским чемпионом Игр-1988 в категории до 82 килограммов. Также он является трехкратным чемпионом мира и Европы.