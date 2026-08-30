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Михаил Мамиашвили объяснил уход с поста вице-президента Объединенного мира борьбы

Мамиашвили — об уходе с поста вице-президента UWW: «Я не должен создавать какие-либо ненужные проблемы»

Ана Горшкова
Корреспондент

Председатель Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили прокомментировал свой уход с должности вице-президента Объединенного мира борьбы (UWW).

29 августа стало известно, что Мамиашвили покинул этот пост из-за включения в санкционный список Евросоюза.

«Это связано с включением меня в санкционный список Европейского союза. Так как я априори могу иметь отношение к международной платежной системе, которая обслуживает UWW. И я считаю, что пока идут разбирательства, я не должен создавать какие-либо ненужные проблемы нашей международной организации», — приводит слова Мамиашвили «РИА Новости».

Мамиашвили занимал пост вице-президента UWW с 2014 года.

В качестве спортсмена он стал олимпийским чемпионом Игр-1988 в категории до 82 килограммов. Также он является трехкратным чемпионом мира и Европы.

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Источник: РИА Новости
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Михаил Мамиашвили
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