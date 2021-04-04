Шалимов считает, что «Краснодар» не собирался увольнять Мусаева
Бывший тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал отставку Мурада Мусаева с поста наставника «быков».
«Думаю, что если бы заявления от Мусаева не было, то в «Краснодаре» Виктора Гончаренко не рассматривали бы. Я думаю, что они так же бы продолжали работу с Мусаевым. Так как отставка произошла, то, наверное, из свободных русскоязычных тренеров Гончаренко является одним из вариантов. До конца сезона может доработать один из помощников Мусаева. Я знаю, что у него есть опытный помощник, который в «Краснодаре» давно работает. Думаю, что он доведет команду, потому что «Краснодар» уже ничем не рискует и в Лигу Европы не попадет», — приводит ТАСС слова Шалимова.
«Краснодар» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России с 34 очками в 24 матчах. По информации «СЭ», главным претендентом на пост главного тренера «Краснодара» является белорусский специалист Виктор Гончаренко, который был уволен из ЦСКА в марте 2021 года.
37-летний Мусаев начал тренерскую карьеру в академии «Краснодара», возглавил основную команду в 2018 году. Под его руководством «Краснодар» дважды стал бронзовым призером РПЛ и дебютировал в Лиге чемпионов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю