Шалимов считает, что «Краснодар» не собирался увольнять Мусаева

Бывший тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал отставку Мурада Мусаева с поста наставника «быков».

«Думаю, что если бы заявления от Мусаева не было, то в «Краснодаре» Виктора Гончаренко не рассматривали бы. Я думаю, что они так же бы продолжали работу с Мусаевым. Так как отставка произошла, то, наверное, из свободных русскоязычных тренеров Гончаренко является одним из вариантов. До конца сезона может доработать один из помощников Мусаева. Я знаю, что у него есть опытный помощник, который в «Краснодаре» давно работает. Думаю, что он доведет команду, потому что «Краснодар» уже ничем не рискует и в Лигу Европы не попадет», — приводит ТАСС слова Шалимова.

«Краснодар» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России с 34 очками в 24 матчах. По информации «СЭ», главным претендентом на пост главного тренера «Краснодара» является белорусский специалист Виктор Гончаренко, который был уволен из ЦСКА в марте 2021 года.

37-летний Мусаев начал тренерскую карьеру в академии «Краснодара», возглавил основную команду в 2018 году. Под его руководством «Краснодар» дважды стал бронзовым призером РПЛ и дебютировал в Лиге чемпионов.