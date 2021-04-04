Гамула: «Карпин очень хорошо настраивает команду против «Спартак»

Экс-тренер «Ростова» Игорь Гамула поделился ожиданиями от матча 24-го тура Тинькофф РПЛ между ростовчанами и «Спартаком».

«Возможное отсутствие Мозеса, Крала и Зобнина не имеет значение, потому что у «Спартака» большая скамейка запасных. У них достаточное количество квалифицированных футболистов, поэтому не имеет значение, если выпадет, один, два или три игрока. Хуже «Ростову», когда у них выпадают игроки, потому что у них молодая команда. Вот тогда у Валерия Георгиевича появляются проблемы. Сегодня будет очень много зрителей, будут гнать вперед «Ростов», который 100% не будет отсиживаться сзади», — сказал Гамула «СЭ».

Игорь Гамула считает, что будет обоюдоострая игра, никаких оборонительных схем. Что «Ростов», что «Спартак» будут вести свою игру, и получится очень интересный матч.

«Как он закончится — мы не можем предугадать. Почему последние пять лет «Спартак» не выигрывает у «Ростова»? Бывают такие ситуации. Валерий Георгиевич очень хорошо настраивает команду против «Спартака», как и против любой другой команды. Но это футбол, сегодня так, завтра по-другому», — добавил Гамула.

Матч «Ростов» — «Спартак» состоится в воскресенье, 4 апреля. Начало встречи — в 19.00 (мск). Команда Доменико Тедеско с 44 очками занимает второе место в чемпионате России. «Ростов» — 37 баллов и седьмая строчка.

(Екатерина Звенигородская)