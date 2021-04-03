Мурад Мусаев покинул пост главного тренера «Краснодара»
Как стало известно «СЭ», Мурад Мусаев покинул пост главного тренера «Краснодара».
Мурад Мусаев: «Сегодня был мой последний матч во главе «Краснодара»
По нашей информации, главный (но не единственный в списке) кандидат на замену Мусаева — бывший тренер ЦСКА Виктор Гончаренко.
В субботу, 3 апреля, «Краснодар» в домашнем матче 24-го тура Тинькофф РПЛ крупно проиграл «Ахмату» (0:5).
37-летний Мусаев начал тренерскую карьеру в академии «Краснодара», возглавил основную команду в 2018 году. Под его руководством «Краснодар» дважды стал бронзовым призером РПЛ и дебютировал в Лиге чемпионов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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