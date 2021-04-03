Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ
Инсайды

Мурад Мусаев покинул пост главного тренера «Краснодара»

22:05
Мурад Мусаев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Мурад Мусаев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Как стало известно «СЭ», Мурад Мусаев покинул пост главного тренера «Краснодара».

Мурад Мусаев: «Сегодня был мой последний матч во главе «Краснодара»

По нашей информации, главный (но не единственный в списке) кандидат на замену Мусаева — бывший тренер ЦСКА Виктор Гончаренко.

В субботу, 3 апреля, «Краснодар» в домашнем матче 24-го тура Тинькофф РПЛ крупно проиграл «Ахмату» (0:5).

37-летний Мусаев начал тренерскую карьеру в академии «Краснодара», возглавил основную команду в 2018 году. Под его руководством «Краснодар» дважды стал бронзовым призером РПЛ и дебютировал в Лиге чемпионов.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
6
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 24-й тур. «Ростов» — «Спартак» и другие матчи: расписание и результаты, новости и обзоры




Загрузка...