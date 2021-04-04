«Спартак» поздравил Эйдена Макгиди с юбилеем
«Спартак» поздравил бывшего футболиста красно-белых Эйдена Макгиди с 35-летием.
«Сегодня нашему бывшему полузащитнику Эйдену МакГиди исполняется 35 лет. Желаем ирландцу семейного счастья и выхода его «Сандерленда» в чемпионшип в этом сезоне», — говорится в публикации «Спартака» в Twitter.
«Я до сих пор слежу за «Спартаком», с теплотой вспоминаю о времени, проведённом там» ??— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) April 4, 2021
Сегодня нашему бывшему полузащитнику Эйдену МакГиди исполняется 35 лет ?
Желаем ирландцу семейного счастья и выхода его «Сандерленда» в Чемпионшип в этом сезоне ?
Макгиди выступал за «Спартак» с августа 2010 года по январь 2014 года. На счету ирландца 13 голов и 28 результативных передач в 93 матчах за красно-белых. Сейчас футболист выступает за «Сандерленд», который играет в лиге 1 — третьем по силе дивизионе Англии. В сезоне-2020/21 Макгиди провел 26 матчей за команду, на его счету 5 голов и 13 результативных передач.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю