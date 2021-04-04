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«Спартак» поздравил Эйдена Макгиди с юбилеем

13:27
Эйден Макгиди. Фото Федор Успенский, «СЭ»
Эйден Макгиди. Фото Федор Успенский, «СЭ»
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«Спартак» поздравил бывшего футболиста красно-белых Эйдена Макгиди с 35-летием.

«Сегодня нашему бывшему полузащитнику Эйдену МакГиди исполняется 35 лет. Желаем ирландцу семейного счастья и выхода его «Сандерленда» в чемпионшип в этом сезоне», — говорится в публикации «Спартака» в Twitter.

Макгиди выступал за «Спартак» с августа 2010 года по январь 2014 года. На счету ирландца 13 голов и 28 результативных передач в 93 матчах за красно-белых. Сейчас футболист выступает за «Сандерленд», который играет в лиге 1 — третьем по силе дивизионе Англии. В сезоне-2020/21 Макгиди провел 26 матчей за команду, на его счету 5 голов и 13 результативных передач.

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