Сергей Семак: "Была надежда, что Кокорин вернется в зимнюю паузу"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак в интервью YouTube-каналу "Foot’больные люди" отметил, что подписание Сердара Азмуна из "Рубина" было необходимо. Он подчеркнул, что в "Зените" не ждут скорого возвращения Александра Кокорина, который обвиняется в хулиганстве и будет находиться в СИЗО как минимум до 8 апреля.

– Рассчитывали на возвращение Кокорина в строй еще с июня. К сожалению, оно случилось очень кратковременно. Была надежда, что он вернется в зимнюю паузу. Но, исходя из имеющейся информации, ожидать его, к большому сожалению, не стоит, – сказал Семак. – Очень сложно. Не забираюсь в дерби юриспруденции. Для меня ситуация не совсем ясна. В отсутствие Кокорина нам нужно было усиливать атакующий потенциал, нужна была конкуренция для Дзюбы. Бывают матчи, когда ему нужно дать отдохнуть, когда у него возникают проблемы. Поэтому еще один качественный форвард нам не помешает, а даже поможет. Конкуренция возросла. Ведь есть еще Заболотный, появился Азмун. Мы говорили, что если появится возможность взять игрока, который будет сильнее, то постараемся ею воспользоваться.