Сергей Прядкин: "При финансовой стабильности 18 клубов в РПЛ – хороший вариант"

Президент премьер-лиги Сергей Прядкин – о возможном расширении до 18 клубов.

– В каком состоянии процесс перехода?

– После майского исполкома РФС по поручению исполкома создана рабочая группа для изучения вопроса. На правлении лиги этот вопрос обсуждали, теперь необходимо выслушать мнения клубов, что будет сделано на общем собрании 6 июня. После этого будет подготовлено заключение лиги, и на заседании рабочей группы, куда входят коллеги из ФНЛ, профсоюза, представителей тренерского объединения, подготовим заключение, которое затем представим исполкому.

– Каково резюме правления лиги?

– Мнение тех, кто присутствовал, таково – при финансовой стабильности клубов расширение лиги до 18 команд – хороший вариант.

– На ваш взгляд, сейчас эта стабильность есть?

– На данный момент у ряда клубов, в том числе и клубов РПЛ, есть сложности, что мы и ощутили по ходу сезона. К изучению вопроса о расширении подойдем качественно и взвешенно, пообщаемся с владельцами, президентами клубов. Понимаю позицию Леонида Арнольдовича Федуна по части экономики, понятна и позиция Евгения Ленноровича Гинера и Александра Валерьевича Дюкова – хотелось бы играть больше, для этого требуется расширение лиги. Для России 16 клубов – мало.

– 6 июня будет голосование клубов?

– Нужно посмотреть не только на вопрос расширения, но и тему календаря на следующий сезон, который стартует уже очень скоро. Безусловно, будет и обсуждение вопроса о расширении.

– Если будет принято решение по 18 клубам, то в сезоне-2019/20 напрямую из РПЛ никто не вылетит?

– Есть различные формы. Тот вариант, который вы назвали, наиболее реален.

– К работе над календарем привлечены специалисты Высшей школы экономики. Почему они?

– Это ученые, достаточно молодые люди, которые работают в тесном контакте с нашим департаментом развития и спортивным департаментом. Предварительно они докладывали по ситуации – удается спланировать качественный календарь на будущий сезон. (Сергей Егоров)

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