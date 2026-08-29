«Факел» — «Зенит»: прямая трансляция, смотреть онлайн

«Факел» и «Зенит» сыграют в 6-м туре Российской премьер-лиги в субботу, 29 августа. Встреча пройдет на стадионе «Факел» в Воронеже и начнется в 15.00 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 6-й тур.

29 августа, 15:00. Факел (Воронеж)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями игры «Факел» — «Зенит» можно в матч-центре «СЭ». Прямую трансляцию матча покажет платный телеканал «Матч Премьер».

В 5-м туре «Факел» дома сыграл вничью с «Оренбургом» (0:0), а «Зенит» на выезде уступил «Спартаку» (0:2).

После пяти матчей «Зенит» набрал 9 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ. У «Факела» 2 очка и 15-я строчка.

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